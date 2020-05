Negozi e uffici aperti di notte per fase 2 coronavirus: orari e novità (Di sabato 2 maggio 2020) Negozi e uffici aperti di notte per fase 2 coronavirus: orari e novità Tra le misure che prenderanno corpo a partire dal 4 maggio, quando inizierà la cosiddetta fase 2 dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione dei contagi di Covid 19, anche nuovi orari per Negozi e uffici? Negozi e uffici aperti anche di notte? Mentre si avvicina la data del 4 maggio, sono diverse le ipotesi sul tavolo di governo e amministrazioni locali a proposito delle modalità con cui far ripartire il tessuto produttivo e, in particolare, le attività aperte al pubblico in tutta Italia (seppur prendendo in considerazione le “peculiarità” dei vari territori come ha detto il Presidente del Consiglio Conte. Una possibilità concreta è quella di veder spalmato l’orario lavorativo lungo tutta la settimana, in pratica su 7 giorni e non ... Leggi su termometropolitico Negozi e uffici aperti di notte per fase 2 coronavirus : orari e novità

Ultime Notizie dalla rete : Negozi uffici Bonaccini riapre parchi e cimiteri Mascherine in uffici e negozi La Nuova Ferrara Prezzi case dopo tempesta Covid, niente crolli (per ora). Le variazioni nelle grandi città e per Regione

Il prolungato lockdown e il conseguente congelato il mercato delle compravendite immobiliari non sta per il momento deprimendo eccessivamente i prezzi delle case anche se il segno meno coinvolge ad ap ...

Dealer Fca ingranano la marcia: via alla riapertura dal 4 maggio con nuovo protocollo sicurezza

TORINO - A marzo il calo delle vendite di auto in Italia è stato dell’85,4% e ai “padroni di casa” di FCA è andata ancora peggio, con un consuntivo del -90,3%. Non sappiamo ancora come si chiuderanno ...

