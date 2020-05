Kim Jong-un riappare in pubblico dopo giorni di mistero: il video diffuso dalla tv nordcoreana (Di sabato 2 maggio 2020) La tv pubblica nordcoreana Kctv ha diffuso le immagini della prima riapparizione pubblica di Kim Jong-un dopo tre settimane di mistero. Il leader, dato prima per morto e poi gravemente malato, ha partecipato all’inaugurazione di una fabbrica di fertilizzanti a nord di Pyongyang. Durante la visita nell’azienda, Kim ha camminato tra i macchinari dello stabilimento ed e’ stato ripreso dalle telecamere mentre fumava una sigaretta. L'articolo Kim Jong-un riappare in pubblico dopo giorni di mistero: il video diffuso dalla tv nordcoreana proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Kim Jong Un torna in pubblico scortato dalla sorella : resta il mistero su cosa succede in Corea del Nord

Corea del Nord - Kim Jong-un riappare in pubblico

