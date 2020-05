Azzolina: "A settembre si deve rientrare in classe con didattica mista, in classe e online" (Di sabato 2 maggio 2020) La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina oggi è stata protagonista a "L'Intervista" di Maria Latella su SkyTg24 e ha parlato dei possibili scenari che si avranno a settembre per tornare a scuola, in classe. La ministra ha detto:"Abbiamo sicuramente un piano per settembre e ci stiamo lavorando giorno per giorno. A settembre si deve tornare a scuola perché i nostri studenti hanno il diritto di tornare a scuola"Poi ha spiegato:"È evidente che rispetto alla situazione storica che noi stiamo vivendo dobbiamo immaginare tante opzioni. Una prima di ritorno alla normalità come tutti noi vorremmo e come abbiamo sempre conosciuto la scuola. La seconda è un’opzione rispetto al fatto che il coronavirus accompagni ancora le nostre vite fino a quando non si troverà un vaccino, in questo caso è evidente che non possiamo far tornare i nostri ... Leggi su blogo La scuola? «A settembre lezioni metà in classe - metà a casa». Le parole della ministra Azzolina

