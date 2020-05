Vincenzo De Luca | Arrestare a vista chi corre senza mascherine tra i bambini

(Di venerdì 1 maggio 2020) “Se vediamo nelle pubblicità belle ragazze toniche che corrono con i vestiti aderenti sono cose che ti consolano, ma ho visto vecchi cinghialoni della mia età chevano, con la tuta alla caviglia, una seconda alla zuava, i pantaloncini sopra, che facevano footing in mezzo ai.Andrebbero arrestati a”. Lo ha detto il preisdente della Regione CampaniaDenel corso di una diretta Facebook.“Abbiamo consentito l’attività motoria individuale compatibile con l’uso delle, non la corsa. Capisco che è una limitazione - ha aggiunto De- ma ho visto gente fare footing in mezzo alle famiglie, e questo non è possibile. E’ tanto grande il sacrificio di aspettare due settimane e vedere cosa succede? Intanto è consentita la passeggiata, fatela veloce ma con le ...

Quanto sta prendendo corpo in queste ore in altre zone d’Italia si verifica anche in Campania. Il tentativo di accelerare la ripresa degli allenamenti da parte dei club facendo pressioni sulle Regioni ...“In Campania noi lavoreremo come anche il governo nazionale sta facendo, con verifiche ogni 14 giorni. Ogni due settimane ci sarà una verifica della situazione per capire se ci sono state conseguenze ...