Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2020 ore 15 | 30

(Di venerdì 1 maggio 2020) VIABILITÀ DEL 1 MAGGIOORE 15.20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, LA CIRCONE RISULTA REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA DELLAPER EFFETTO ANCHE DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GOVERNO. PER QUANDO RIGUARDA I LAVORI ATTIVI SU STRADA, PRESTARE ATTENZIONE SULL’A1 FIRENZETRA PONZANONO E DIRAMAZIONENORD PER PRESENZA DI PERSONALE DI AUTOSTRADE PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: LA CIRCONE SULLA METRO C E’ INTERROTTA NELLA TRATTA TORRENOVA-GROTTE CELONI PER GUASTO TECNICO. LA CIRCONE FERROVIARIA E’STATA SUDDIVISA IN TRE TRATTE: -SAN GIOVANNI-TORRENOVA -TORRENOVA-GROTTE CELONI –GROTTE CELONI-PANTANO. DISATTIVATO SERVIZIO BUS NAVETTA PRECEDENTEMENTE ATTIVATO CHIUDIAMO ...