Meteo MILANO: variabilità, ma nel weekend più SOLE e TEMPERATURE in aumento (Di venerdì 1 maggio 2020) Il Meteo su MILANO presenterà ancora insidie per il primo maggio, con nubi a tratti minacciose. Le schiarite diverranno invece prevalenti nel corso del weekend, con TEMPERATURE in netto rialzo grazie al SOLEggiamento. Venerdì 1 maggio: molto nuvoloso. Temperatura da 11°C a 20°C. Pressione atmosferica media: 1007 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud/Sud-Est 4 Km/h, raffiche 15 Km/h. Zero Termico: circa 2500 metri. Sabato 2: poco nuvoloso. Temperatura da 11°C a 24°C. Pressione atmosferica media: 1007 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 7 Km/h, raffiche 24 Km/h. Zero Termico: circa 2700 metri. Domenica 3: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 14°C a 24°C. Pressione atmosferica media: 1012 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord 11 Km/h, raffiche 45 Km/h. Zero Termico: circa 2500 metri. Lunedì 4: ... Leggi su meteogiornale Meteo MILANO : ROVESCI giovedì - poi migliora con temperature in aumento

Meteo Milano domani giovedì 30 aprile : temporali serali

Meteo MILANO : PIOGGE FREQUENTI - anche TEMPORALI. Migliora nel weekend (Di venerdì 1 maggio 2020) Ilsupresenterà ancora insidie per il primo maggio, con nubi a tratti minacciose. Le schiarite diverranno invece prevalenti nel corso del, conin netto rialzo grazie alggiamento. Venerdì 1 maggio: molto nuvoloso. Temperatura da 11°C a 20°C. Pressione atmosferica media: 1007 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud/Sud-Est 4 Km/h, raffiche 15 Km/h. Zero Termico: circa 2500 metri. Sabato 2: poco nuvoloso. Temperatura da 11°C a 24°C. Pressione atmosferica media: 1007 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 7 Km/h, raffiche 24 Km/h. Zero Termico: circa 2700 metri. Domenica 3: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 14°C a 24°C. Pressione atmosferica media: 1012 hPa, in. Vento: in media da Nord 11 Km/h, raffiche 45 Km/h. Zero Termico: circa 2500 metri. Lunedì 4: ...

GiovanniCalcara : Maltempo a Milano, scatta l'allerta meteo per temporali forti: ecco le previsioni - Paolorm2012Roma : Maltempo a Milano, scatta l'allerta meteo per temporali forti: ecco le previsioni - zazoomnews : Meteo MILANO: ROVESCI giovedì poi migliora con temperature in aumento - #Meteo #MILANO: #ROVESCI #giovedì - zazoomblog : Meteo MILANO: ROVESCI giovedì poi migliora con temperature in aumento - #Meteo #MILANO: #ROVESCI #giovedì - zazoomblog : Meteo Milano domani giovedì 30 aprile: temporali serali - #Meteo #Milano #domani #giovedì -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo MILANO METEO MILANO - BEL TEMPO e TEMPERATURE in AUMENTO, ecco le previsioni Centro Meteo italiano Meteo; si avvicina una NUOVA PERTURBAZIONE, piogge e TEMPORALI entro STASERA, ecco dove

AGGIORNAMENTO ORE 19. NELLE PROSSIME ORE NUOVI TEMPORALI - Nelle ultime ore alcuni temporali hanno interessato i settori settentrionali dello Stivale, in particolare la bergamasca e il vicentino con a ...

Meteo MILANO: variabilità, ma nel weekend più SOLE e TEMPERATURE in aumento

Il meteo su Milano presenterà ancora insidie per il primo maggio, con nubi a tratti minacciose. Le schiarite diverranno invece prevalenti nel corso del weekend, con temperature in netto rialzo grazie ...

AGGIORNAMENTO ORE 19. NELLE PROSSIME ORE NUOVI TEMPORALI - Nelle ultime ore alcuni temporali hanno interessato i settori settentrionali dello Stivale, in particolare la bergamasca e il vicentino con a ...Il meteo su Milano presenterà ancora insidie per il primo maggio, con nubi a tratti minacciose. Le schiarite diverranno invece prevalenti nel corso del weekend, con temperature in netto rialzo grazie ...