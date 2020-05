Il Concerto del Primo Maggio durante la quarantena su Rai 3, Rai Play e Radio 2 (Di venerdì 1 maggio 2020) Il Concerto del Primo Maggio a casa durante la quarantena: su Rai 3 Rai Play e Radio 2 Non ci sarà la piazza San Giovanni di Roma piena come ogni anno, ma il Concerto del Primo Maggio si farà, in una versione rivista e corretta per le esigenze della quarantena. Quattro ore di diretta tra le 20 e le 24 su Rai 3, Rai Play in streaming e su Radio 2 con la conduzione di Ambra Angiolini dal Teatro delle Vittorie e su Radio 2 da Gino Castaldo e Ema Stokholma. Rai e Cgil, Cisl e Uil, vista l’impossibilità di tenere il consueto Concertone a San Giovanni a Roma in occasione della festa dei lavoratori, hanno deciso insieme di trasformare l’evento di piazza in un programma televisivo, “Musica per l’Italia – Lavoro in sicurezza: per costruire il futuro”, con contributi musicali selezionati, prodotti e realizzati per ... Leggi su dituttounpop Concerto del I° Maggio; da Sting a Vasco - parata di artisti domani sera su Raitre. Ecco il cast

