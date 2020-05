Il cinismo politico a servizio del Covid -19

Leggi su feedproxy.google

(Di venerdì 1 maggio 2020) L'occupazione notturna del Parlamento da parte dei leghisti è l'ultimo atto disperato di chi vede il buio in fondo al tunnel. E' evidente che avevano ed hanno puntato tutto sul fallimento del governo Conte ed ora sono in preda, complici sondaggi che li vedono in caduta libera, ad una vera e propria disperazione. Di fronte alla tragedia sanitaria che affligge il paese e il mondo intero, questi surrogati della democrazia, con poche idee ma confuse, stanno mettendo a nudo tutti i (...) - Tribuna Libera