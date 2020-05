Coronavirus, New York al collasso: non si sa più dove mettere i corpi delle vittime (Di venerdì 1 maggio 2020) L’emergenza Coronavirus è tragica a New York: ospedali, obitori, crematori e cimiteri sono al collasso. Non si sa più dove mettere i cadaveri L’epidemia di Coronavirus sta mettendo a dura prova anche gli Stati Uniti, ed in particolare la città di New York, che ha registrato un numero di decessi, nei giorni più critici, quattro … L'articolo Coronavirus, New York al collasso: non si sa più dove mettere i corpi delle vittime NewNotizie.it. Leggi su newnotizie Coronavirus - a New York “non c’è alcun lockdown e si lavora in sicurezza - l’economia non è ferma” : la testimonianza di un italiano [VIDEO]

Coronavirus - fake news : falsa ordinanza revoca le passeggiate. Denuncia della Regione Toscana

