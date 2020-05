Cina | giornalista a Wuhan condannato a 15 anni di carcere

(Di venerdì 1 maggio 2020): è statouncinese Chen Jieren, accusato di aver “denigrato” il partito comunista al potere e il governo. Per lui 15dicinesea 15diinper aver denigrato il Partito comunista e il Governo. Si tratta del blogger Chen Jieren, ex dipendente del quotidiano … L'articoloa 15diproviene da www.meteoweek.com.

MediasetTgcom24 : Cina, giornalista condannato a 15 anni di carcere #cina - fseviareggio : RT @MediasetTgcom24: Cina, giornalista condannato a 15 anni di carcere #cina - AltreNews : RT @MediasetTgcom24: Cina, giornalista condannato a 15 anni di carcere #cina - TON12432940 : RT @MediasetTgcom24: Cina, giornalista condannato a 15 anni di carcere #cina - MariaDellaTorr6 : #covid_19italia #coronavirus #COVID19italia In Cina continuano gli arresti di medici e giornalisti che tentano di… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina giornalista

Agenzia ANSA

Giornalista cinese condannato a 15 anni di carcere in Cina per aver denigrato il Partito comunista e il Governo. Si tratta del blogger Chen Jieren, ex dipendente del quotidiano ufficiale People’s Dail ...Mondo - Un giornalista cinese che, secondo la giustizia locale, ha 'denigrato' il Partito comunista al potere e il Governo, è stato condannato a 15 anni di carcere. Il blogger Chen Jieren, ex dipenden ...