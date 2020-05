Bugo/ Dalla lite con Morgan al lutto per la morte di Mirko Bertuccioli dei Camillas

CaporaliCatia : @BugattiCristian Bugo, ti mancavano i soliti maestrini dalla penna rossa controllori della punteggiatura? ?? Goditi… - buonanotteLupi : RT @DomaniPress: ???????@BugattiCristian si racconta senza filtri nel salotto di #Domanipress guardando al futuro: «Io, la #musica e la voglia… - AndreaDamato19 : RT @DomaniPress: ???????@BugattiCristian si racconta senza filtri nel salotto di #Domanipress guardando al futuro: «Io, la #musica e la voglia… - MarcoWebby : RT @DomaniPress: ???????@BugattiCristian si racconta senza filtri nel salotto di #Domanipress guardando al futuro: «Io, la #musica e la voglia… - AnnaAmbrosini2 : RT @DomaniPress: ???????@BugattiCristian si racconta senza filtri nel salotto di #Domanipress guardando al futuro: «Io, la #musica e la voglia… -

Ultime Notizie dalla rete : Bugo Dalla

Oggi si registra un record di tamponi per la ricerca del Covid-19 in Italia: per la prima volta sono stati oltre 70mila e complessivamente arrivano a 2.053.425. Il rapporto tra tamponi fatti e positiv ...Bugo, nome d’arte del cantautore Christian Bugatti, sarà presente tra i protagonisti di un concerto del Primo Maggio molto atipico, in cui il cantautore farà parte della serie di video esibizioni a di ...