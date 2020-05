leggoit : Andrea Iannone: «La squalifica? Non mollo. Con Belen e Giulia è finita perché per starmi vicino serve essere mature» - GenteVipNews : Andrea Iannone tuona su Giulia De Lellis - Notiziedi_it : Andrea Iannone rompe il silenzio su Belen e Giulia De Lellis: “Non ho rimpianti” - corsedimoto : ANDREA IANNONE in attesa di conoscere la sentenza finale del Tas di Losanna. Il pilota MotoGP riceve molte critiche… - infoitcultura : Giulia De Lellis e Belen, Andrea Iannone ammette: “Situazioni difficili” -

Andrea Iannone vive in costante attesa, per conoscere il destino della stagione MotoGP, la decisione del Tas, mettersi in sella alla nuova Aprilia RS-GP. Una quarantena fatta di incognite per il pilot ...Andrea Iannone sta affrontando dei mesi davvero molto difficili per via di quello che sta succedendo nella sua vita a causa del processo antidoping, in attesa che possa tornare ben presto anche in sel ...