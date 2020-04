Skyhill | Black Mist tra orrore e strategia la data di uscita del sequel dell' interessante

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 30 aprile 2020)non era di certo un videogioco indimenticabile ma era un titolo che con il suo particolare mix di idee e l'impostazione da survival horror piuttosto spietato aveva un potenziale quanto meno. Dev'essere questo il motivo che ha spinto Klabater e Mandragora Games a imbarcarsi in unche ora ha unadisarà disponibile su PC il 28 maggio mentre sbarcherà su PS4, Switch e Xbox One il 27 agosto. Per quanto condivida nome e universo di gioco, questoè sicuramente molto più ambizioso, complesso e apparentemente curato del primo gioco. Un passo in avanti che sembra già visibile dallo stile grafico che abbandona il 2D fumettoso in favore di un 3D isometrico che amplia notevolmente le possibilità strategiche di un gioco che alla base rimane prima di tutto spietato.Tra nuove meccaniche ...