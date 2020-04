Morbillo, allarme dell’Oms: in Europa 6.000 casi nei primi due mesi, vaccinate i bambini (Di giovedì 30 aprile 2020) I casi di Morbillo stanno aumentando esponenzialmente in Europa e l’emergenza Coronavirus rischia, secondo l’Oms, di distogliere l’attenzione dall’importanza dei vaccini per proteggersi da altre malattie. Come il Morbillo, appunto. O la difterite, la parotite e la rosolia. L’Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l’allarme sul rischio degli effetti collaterali della crisi mondiale per il Coronavirus. Morbillo, difterite, parotite e rosolia rischiano di tornare “Dobbiamo – esorta l’Oms – fare tutto ciò che è in nostro potere per impedire che i bambini siano vittime di questa pandemia a causa della loro vulnerabilità nei confronti di malattie prevenibili con il vaccino. Come il Morbillo, la difterite, la parotite e la rosolia”. ”Oggi, il Morbillo continua a diffondersi in alcune ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 aprile 2020) Idistanno aumentando esponenzialmente ine l’emergenza Coronavirus rischia, secondo l’Oms, di distogliere l’attenzione dall’importanza dei vaccini per proteggersi da altre malattie. Come il, appunto. O la difterite, la parotite e la rosolia. L’Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l’sul rischio degli effetti collaterali della crisi mondiale per il Coronavirus., difterite, parotite e rosolia rischiano di tornare “Dobbiamo – esorta l’Oms – fare tutto ciò che è in nostro potere per impedire che isiano vittime di questa pandemia a causa della loro vulnerabilità nei confronti di malattie prevenibili con il vaccino. Come il, la difterite, la parotite e la rosolia”. ”Oggi, ilcontinua a diffondersi in alcune ...

SecolodItalia1 : Morbillo, allarme dell’Oms: in Europa 6.000 casi nei primi due mesi, vaccinate i bambini - Fabrifabtour : RT @Letargo6: 'Altre epidemie in agguato'. Oms lancia un nuovo allarme possibili focolai di malattie potenzialmente letali come morbillo e… - Letargo6 : RT @Letargo6: 'Altre epidemie in agguato'. Oms lancia un nuovo allarme possibili focolai di malattie potenzialmente letali come morbillo e… - sedicizero : RT @Letargo6: 'Altre epidemie in agguato'. Oms lancia un nuovo allarme possibili focolai di malattie potenzialmente letali come morbillo e… - improtaf : RT @Letargo6: 'Altre epidemie in agguato'. Oms lancia un nuovo allarme possibili focolai di malattie potenzialmente letali come morbillo e… -

Ultime Notizie dalla rete : Morbillo allarme Morbillo, allarme dell’Oms: in Europa 6.000 casi nei primi due mesi, vaccinate i... Secolo d'Italia Morbillo, allarme dell’Oms: in Europa 6.000 casi nei primi due mesi, vaccinate i bambini

“Dobbiamo – esorta l’Oms – fare tutto ciò che è in nostro potere per impedire che i bambini siano vittime di questa pandemia a causa della loro vulnerabilità nei confronti di malattie prevenibili con ...

R0 “diventa” Rt: cos’è quest’altro indice di contagio e sopra quale soglia scatterà l’allarme?

Nell’ultimo aggiornamento epidemiologico sul coronavirus in Italia, è emerso un nuovo indicatore di contagio, diverso dall’ormai famoso R0 (erre con zero) nonostante, nelle ultime settimane, si sia fa ...

“Dobbiamo – esorta l’Oms – fare tutto ciò che è in nostro potere per impedire che i bambini siano vittime di questa pandemia a causa della loro vulnerabilità nei confronti di malattie prevenibili con ...Nell’ultimo aggiornamento epidemiologico sul coronavirus in Italia, è emerso un nuovo indicatore di contagio, diverso dall’ormai famoso R0 (erre con zero) nonostante, nelle ultime settimane, si sia fa ...