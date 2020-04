La sindaca afghana minacciata dai talebani | «Desidero vivere e morire da eroe»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 30 aprile 2020) Su Avvenire una bellissima intervista a Zarifa Ghafari, primadonna di una città, e anche la più giovane, a soli 28 anni. E’ stata eletta su 138 candidati. Unica donna. Gli uomini le impedirono di entrare nel palazzo municipale, ma lei, dopo cinque mesi, tornò e disse: «Sono qui, questo il mio posto e qui resterò». Ha studiato in India, ha alle spalle un grande impegno civile, è fondatrice di una omg di assistenza e promozione delle donne afghane. Amministra Maidan Shar, città a 50 chilometri da Kabul. 300mila abitanti e una sola scuola superiore. «Le studentesse sono un centinaio. L’80 per cento delle donne di Wardak non è istruito. Nella mia amministrazione ho scelto due donne, agli Affari finanziari e alle Questioni femminili, ma la mentalità è ostile, soprattutto nelle ...