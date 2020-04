Jessica Immobile: «Scudetto alla Lazio? Faccio un altro figlio» (Di venerdì 1 maggio 2020) Jessica Immobile, moglie del capocannoniere della Serie A, ha fatto una promessa ai tifosi della Lazio in caso di vittoria dello Scudetto La Lazio sogna di tornare in campo quanto prima per riprendere la corsa allo Scudetto, conteso con la Juventus di Maurizio Sarri. I biancocelesti possono contare sui gol e le prestazioni di Ciro Immobile, attuale capocannoniere della Serie A. Lo sa bene la moglie Jessica, che durante una diretta Instagram ha fatto una promessa ai tifosi laziali: «Quale regalo fare a Immobile se la Lazio vincesse lo Scudetto? Un altro figlio». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Jessica Melena è incinta?/ Video : Ciro Immobile scappa - ma con la PlayStation

Ciro Immobile | “Balli proibiti” con la moglie Jessica per animare la quarantena – VIDEO (Di venerdì 1 maggio 2020), moglie del capocannoniere della Serie A, ha fatto una promessa ai tifosi dellain caso di vittoria delloLasogna di tornare in campo quanto prima per riprendere la corsa allo, conteso con la Juventus di Maurizio Sarri. I biancocelesti possono contare sui gol e le prestazioni di Ciro, attuale capocannoniere della Serie A. Lo sa bene la moglie, che durante una diretta Instagram ha fatto una promessa ai tifosi laziali: «Quale regalo fare ase lavincesse lo? Un». Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : Jessica, la moglie di Immobile: 'Se la Lazio vince lo scudetto...': Jessica Melena, moglie di Ciro Immobile,...… - ItaSportPress : Lazio, Jessica Immobile: 'Premio scudetto per Ciro? Un altro figlio' - - DiOlimpico : RT @laziolibera: Lazio, Immobile e Jessica fanno l’orto in quarantena - FansCalcio : Lazio, Immobile e Jessica fanno l’orto in quarantena - laziolibera : Lazio, Immobile e Jessica fanno l’orto in quarantena -