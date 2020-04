Frequent Wind | 45 anni fa l’evacuazione di Saigon

Leggi su it.insideover

(Di giovedì 30 aprile 2020) Quella che viene ricordata come Guerra del Vietnam è in realtà un conflitto esploso nel Sudest Asiatico al termine della Seconda Guerra Mondiale che ha dapprima coinvolto direttamente una ex potenza coloniale, la Francia, contrapposta a un fronte eterogeneo guidato da un movimento insurrezionalista di stampo comunista (il Viet Minh capeggiato da Ho Chi Minh) e sostenuto dall’Unione Sovietica e dalla Cina, e successivamente, con la nascita della Repubblica Democratica del Vietnam a nord del 17esimo parallelo della penisola indocinese, gli Stati Uniti ed il Vietnam del Sud insieme ad altri alleati. Parlare di quel conflitto, i cui prodromi si pongono proprio durante la Seconda Guerra Mondiale quando il Viet Minh nacque in funzione anticolonialista ed ebbe anche il sostegno giapponese, significa ripercorrere più di 30di storia. Dien Bien Phu, la Conferenza ...