Falsi incidenti, misure cautelare per otto persone. Base operativa nel Napoletano (Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDue persone sono finite agli arresti domiciliari e altre sei all’obbligo di dimora, nell’ambito di un’indagine della Procura di Napoli Nord, con l’accusa di aver fatto parte di un’associazione criminale che avrebbe organizzato decine di Falsi incidenti stradali ottenendo poi rimborsi non dovuti dalle compagnie assicurative, per centinaia di migliaia di euro; Base organizzativa del sodalizio criminale era un’agenzia di pratiche auto di Villaricca, nel Napoletano, il cui titolare è finito agli arresti domiciliari insieme ad un suo stretto collaboratore. Sono stati i carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania a effettuare le indagini e ad eseguire le misure cautelari emesse dal Gip del tribunale di Napoli Nord. Una maxifrode che ha portato al coinvolgimento nell’inchiesta di 200 persone, tra avvocati, ... Leggi su anteprima24 Truffe alle assicurazioni e falsi incidenti - 66 indagati in Calabria

Falsi incidenti e polizze contraffatte : denunciate 66 persone

Falsi incidenti stradali - 66 indagati in diverse regioni italiane (Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDuesono finite agli arresti domiciliari e altre sei all’obbligo di dimora, nell’ambito di un’indagine della Procura di Napoli Nord, con l’accusa di aver fatto parte di un’associazione criminale che avrebbe organizzato decine distradali ottenendo poi rimborsi non dovuti dalle compagnie assicurative, per centinaia di migliaia di euro;organizzativa del sodalizio criminale era un’agenzia di pratiche auto di Villaricca, nel, il cui titolare è finito agli arresti domiciliari insieme ad un suo stretto collaboratore. Sono stati i carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania a effettuare le indagini e ad eseguire lecautelari emesse dal Gip del tribunale di Napoli Nord. Una maxifrode che ha portato al coinvolgimento nell’inchiesta di 200, tra avvocati, ...

Torrechannelit : Villaricca – Truffe assicurative con falsi incidenti stradali, nei guai otto perosne - ViviCampania : Falsi incidenti stradali per truffare assicurazioni: in otto nei guai - - Infondonews : Falsi incidenti stradali: 8 arresti. Nei guai il titolare di un’agenzia di pratiche auto - PupiaTv : Falsi incidenti stradali per truffare assicurazioni: 8 indagati nel Napoletano - - alex73015021 : @gabri48_123 @fuoridalcorotv @Antonio_Tajani Basterebbe garantire loro un reddito in attesa di lavoro ben pagato co… -

Ultime Notizie dalla rete : Falsi incidenti Falsi incidenti, misure cautelare per otto persone. Base operativa nel Napoletano anteprima24.it Ciclismo, il 5 maggio messa on line da Assisi per anniversario morte Gino Bartali

Il 5 maggio del 2000 a Firenze moriva il grande campione di ciclismo e Giusto tra le Nazioni Gino Bartali. In occasione del 20° anniversario la diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino rende omagg ...

Frodi alle compagnie assicuratrici, otto ordinanze di custodia cautelare a Qualiano

Questa mattina, nell'ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, i Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania (Na) hanno dato esecuzio ...

Il 5 maggio del 2000 a Firenze moriva il grande campione di ciclismo e Giusto tra le Nazioni Gino Bartali. In occasione del 20° anniversario la diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino rende omagg ...Questa mattina, nell'ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, i Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania (Na) hanno dato esecuzio ...