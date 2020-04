“Devi pagare agli amici”, dentro esattore del clan Puca (Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, i carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Napoli, nei confronti di Giuseppe Gallucci, 53enne, considerato contiguo al clan denominato clan Puca operante nei comuni di Sant’Antimo, Casandrino e Grumo Nevano. Gallucci è gravemente indiziato del reato di tentata estorsione aggravata dal metodo e dalle finalità mafiose ai danni di un imprenditore edile dell’agro aversano, vincitore di un appalto pubblico per i lavori di ristrutturazione delle palazzine popolari di via Garibaldi a Grumo Nevano. L’uomo, nel febbraio scorso, si era presentato sul cantiere chiedendo da dove arrivasse la società ed avuta risposta che si ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, i carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Napoli, nei confronti di Giuseppe Gallucci, 53enne, considerato contiguo aldenominatooperante nei comuni di Sant’Antimo, Casandrino e Grumo Nevano. Gallucci è gravemente indiziato del reato di tentata estorsione aggravata dal metodo e dalle finalità mafiose ai danni di un imprenditore edile dell’agro aversano, vincitore di un appalto pubblico per i lavori di ristrutturazione delle palazzine popolari di via Garibaldi a Grumo Nevano. L’uomo, nel febbraio scorso, si era presentato sul cantiere chiedendo da dove arrivasse la società ed avuta risposta che si ...

