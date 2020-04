Cile, coronavirus: ancora una volta si privilegia elite imprenditoriale a scapito del popolo (Di giovedì 30 aprile 2020) Dopo aver conquistato l'interesse internazionale con le proteste popolari di ottobre e con la conseguente spietata repressione antidemocratica attuata dai poteri governativi, il Cile torna a far parlare di sé. di Chiara Di Falco (Foto di youtube.com) Anche durante la crisi globale dettata dal coronavirus, il Governo di Piñera non perde nessuna occasione per continuare a privilegiare gli imprenditori del Paese, lasciando da parte le necessità popolari senza nessun freno (...) - Mondo / Cile, Sud America, Popolo, , coronavirus Leggi su feedproxy.google Coronavirus Serie A - stagione finita? Spadafora : “Difficile riprendere”

"Ho avuto il Coronavirus. Tosse e febbre lieve - più facile di un'influenza" : l'esperienza dell'ex portiere

Anche durante la crisi globale dettata dal Coronavirus, il Governo di Piñera non perde nessuna occasione per continuare a privilegiare gli imprenditori del Paese, lasciando da parte le necessità popol ...

Lettera del Club di Mario Vargas Llosa e dei suoi amici "liberali" su populismo e autoritarismo. Esclusi Trump e Bolsonaro, ovviamente

Lo ha fatto di nuovo il club di Mario Vargas Llosa e i suoi amici: ha criticato la gestione autoritaria di alcuni governi per quanto riguarda la pandemia, ma la sua critica è sempre così selettiva da ...

