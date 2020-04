Checco Zalone canta l’amore in quarantena. Ecco “L’immunità di gregge” (Video) (Di giovedì 30 aprile 2020) Roma, 30 apr – “Una canzone per voi, due note in allegria. Mai come in questo periodo bisogna evitare di dire mai come in questo periodo”. Questa breve didascalia accompagna il nuovo singolo di ChEcco Zalone pubblicato stamattina sulla sua pagina Facebook. Questa volta il comico pugliese si “traveste” da Domenico Modugno; la sua “L’immunità di gregge” è un chiaro omaggio nello stile alla storica voce di Polignano. Un modo per rallegrare la quarantena e ironizzare su lockdown, tamponi e Dpcm. “L’ultimo tampone sarò io per te” “Arriverà, l’immunità di gregge. Sui monti e sulle spiagge la pecora più bella sarai tu amore mio vedrai, tutto andrà bene e l’ultimo tampone sarò io per te”, canta ChEcco Zalone, affrontando la questione del ... Leggi su ilprimatonazionale Virginia Raffaele esilarante con Checco Zalone su Instagram

