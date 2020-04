Bce non aumenta acquisti di debito: ‘Pronta a farlo’. Liquidità: taglio tassi Tltro3 e iniezioni. Lagarde: ‘Faremo tutto ciò che sarà necessario’ (Di giovedì 30 aprile 2020) La Bce non aumenta, al momento, le dimensioni degli acquisti di debito, ma si prepara a farlo. E rilancia la liquidità alle banche, per favorire il credito all’economia. Sono le misure annunciate dall’Eurotower al termine dell’attesa riunione di politica monetaria. Decisioni che hanno almeno in parte deluso i mercati: lo spread tra Btp e Bund accelera e sfiora quota 240, a 239, con il rendimento del decennale italiano all’1,85%. Il consiglio direttivo della Bce “s’impegna pienamente a fare tutto ciò che sarà necessario, nell’ambito del suo mandato, per sostenere tutti i cittadini dell’area euro in questi tempi così difficili”, ha detto la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde. La Banca centrale europea ha lasciato i tassi d’interesse invariati: il tasso principale resta fermo a ... Leggi su ilfattoquotidiano Bce : ?più liquidità alle banche. Ma potrebbe non bastare. «Benvenuto» il Recovery fund Ue

La BCE alza il tiro : tassi ai minimi e nuova liquidità ma non basta

