Virus – Calano morti, malati e ricoverati (Di mercoledì 29 aprile 2020) Ad oggi, 29 aprile, il totale delle persone che hanno contratto il Virus è 203.591, con un incremento rispetto a ieri di 2.086 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 104.657, con una decrescita di 548 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 1.795 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 68 pazienti rispetto a ieri. 19.210 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 513 pazienti rispetto a ieri. 83.652 persone, pari al 80% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 323 e portano il totale a 27.682. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 71.252, con un incremento di 2.311 persone rispetto a ieri. Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 36.122 in Lombardia, 15.521 in Piemonte, 11.862 in Emilia Romagna, 8.369 ... Leggi su ladenuncia Coronavirus : in Lombardia 104 morti nelle ultime 24 ore - calano ancora ricoveri

Ultime Notizie dalla rete : Virus Calano Coronavirus, il bilancio del 21 aprile: calano ancora gli attualmente positivi, i morti sono 534 la Repubblica Coronavirus in Italia, calano i nuovi contagi e i malati: ancora in netto aumento i guariti

Sale a 203.591 il numero totale degli italiani colpiti da coronavirus dall’inizio dell’epidemia, con un aumento di 2.086 unità su ieri: dato stabile (ieri l’aumento era stato di 2.091), ma che fa regi ...

Coronavirus in Sardegna: 1.290 casi totali, calano i contagi, ma 7 decessi nelle ultime 24 ore

Chiedendo a chiunque di associare alcune parole chiave alla Sardegna si può essere ragionevolmente certi che nessuno mancherà di indicare il mare,... La giornata odierna presenta un bollettino che ...

