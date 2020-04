Torna Gianluca Grignani: "Felice delle mie canzoni, aiutano a superare le difficoltà" (Di mercoledì 29 aprile 2020) Riecco Gianluca Grignani . " Dimmi cos'hai ", infatti, è il titolo del suo nuovo singolo. Il cantautore sta lavorando ad un nuovo progetto discografico che consiste nella pubblicazione di 3 dischi tutti... Leggi su feedpress.me «Dimmi cos’hai» - Gianluca Grignani torna a cantare

GazzettaDelSud : Torna #GianlucaGrignani: 'Felice delle mie #canzoni, aiutano a superare le difficoltà'

