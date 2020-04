Sola il giorno del suo 80esimo compleanno: un errore le regala una sorpresa (Di mercoledì 29 aprile 2020) Una storia singolare quella che arriva direttamente dalla Sicilia. In questo periodo, in cui si è tutti un po’ più soli per colpa dell’emergenza Coronavirus, commuove la vicenda di una signora 80enne che si è ritrovata inondata di telefonate nel giorno del suo compleanno grazie al gesto di un giovane avvocato. Un errore provvidenziale Un errore innocente che ha rallegrato la giornata di una signora di Ragusa. Giovanni Denaro, un avvocato siciliano, doveva mettersi in contatto con il giudice di pace di Licata ma, confondendo le cifre del numero, ha telefonato alla persona sbagliata. La signora Annamaria, ritrovandosi la telefonata, ha richiamato subito l’avvocato che resosi conto dell’errore aveva staccato la chiamata. Quanto accaduto dopo è una profonda storia di tenerezza. Ecco quanto dichiarato da Giovanni Denaro a ... Leggi su thesocialpost Il calo dei ricoveri mantiene il trend degli ultimi 7 giorni. I malati sono oltre 98mila. Più di 66mila in isolamento domiciliare. Ancora oltre mille nuovi contagi al giorno

Coronavirus Francia : +541 morti in un giorno/ Discorso Macron su misure d'isolamento

In calo per il quinto giorno consecutivo i ricoveri in terapia intensiva. Sono 3.693 i pazienti più gravi su 95.262 contagiati - 63mila di questi sono in isolamento domiciliare asintomatici o con lievi sintomi. (Di mercoledì 29 aprile 2020) Una storia singolare quella che arriva direttamente dalla Sicilia. In questo periodo, in cui si è tutti un po’ più soli per colpa dell’emergenza Coronavirus, commuove la vicenda di una signora 80enne che si è ritrovata inondata di telefonate neldel suograzie al gesto di un giovane avvocato. Unprovvidenziale Uninnocente che ha rallegrato la giornata di una signora di Ragusa. Giovanni Denaro, un avvocato siciliano, doveva mettersi in contatto con il giudice di pace di Licata ma, confondendo le cifre del numero, ha telefonato alla persona sbagliata. La signora Annamaria, ritrovandosi la telefonata, ha richiamato subito l’avvocato che resosi conto dell’aveva staccato la chiamata. Quanto accaduto dopo è una profonda storia di tenerezza. Ecco quanto dichiarato da Giovanni Denaro a ...

RaiUno : 'Quello che è capitato a me potrebbe capitare anche a voi un giorno e per questo vi chiedo una cosa sola: non mi gi… - Alessan60037296 : @_vwanderlust @camillevanpelt Se qualcuno mi facesse trovare la crema della vita non la cambierei mai! Il problema… - GioFaggionato : @pama_dei Ci sono cinque aziende che produrranno 660 milioni di mascherine, ma solo dal 4 maggio nella sola Lombard… - ComuneNoto : ??VARIAZIONE RACCOLTA RIFIUTI - 1/5, NON si effettua il servizio di ritiro. - 2/5, il servizio provvederà alla racc… - day6firstlove : ora ammazzo qualcuno. ma vi sembra normale che una mia cdc nel gruppo di lavoro ha contattato da sola il prof perc… -