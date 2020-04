Simona Ventura chiede un risarcimento a Dandolo: “Grave danno di immagine” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Simona Ventura furiosa con Alberto Dandolo: “Grave danno di immagine” Il popolare giornalista Alberto Dandolo, giorni fa, ha pubblicato su instagram un post che ha fatto andare su tutte le furie l’amata conduttrice Simona Ventura. Il motivo? In quel post il giornalista ha fatto una sorta di collage di primi piani di alcuni personaggi dello spettacolo, tra i quali anche quello della fidanzata di Giovanni Terzi, scrivendo nella didascalia i seguenti hashtag: “#quarantinenewfaces #sos #disossati”. Ma a quanto pare la conduttrice poco ha gradito questa ironia visto che in queste ore il suo avvocato ha mandato una email di fuoco al giornalista, chiedendo dapprima di rimuovere quel fotomontaggio perchè lesivo dell’immagine della sua assistita, e successivamente ha chiesto un risarcimento di ben 20.000 euro per il danno procurato. A rivelare questa ... Leggi su lanostratv Sara Affi Fella sfoggia il pancione : Simona Ventura le scrive

Giulia De Lellis confessa a Simona Ventura perché è tornata con Andrea Damante

Giulia De Lellis si racconta a Simona Ventura e confessa perché non ha subito ufficializzato il ritorno di fiamma con Andrea Damante (Video) (Di mercoledì 29 aprile 2020)furiosa con Alberto: “Gravedi immagine” Il popolare giornalista Alberto, giorni fa, ha pubblicato su instagram un post che ha fatto andare su tutte le furie l’amata conduttrice. Il motivo? In quel post il giornalista ha fatto una sorta di collage di primi piani di alcuni personaggi dello spettacolo, tra i quali anche quello della fidanzata di Giovanni Terzi, scrivendo nella didascalia i seguenti hashtag: “#quarantinenewfaces #sos #disossati”. Ma a quanto pare la conduttrice poco ha gradito questa ironia visto che in queste ore il suo avvocato ha mandato una email di fuoco al giornalista,ndo dapprima di rimuovere quel fotomontaggio perchè lesivo dell’immagine della sua assistita, e successivamente ha chiesto undi ben 20.000 euro per ilprocurato. A rivelare questa ...

soloversacexme : RT @Simobal05: @Cosmicpolitan_ @GalantoMassimo Io ho letto alcuni commenti ti assicuro mi è venuto il voltastomaco! Metti in pasto una foto… - simonapalumbo3 : @CRAZIFORIU Sono Simona ma non Ventura. - Gia_Uss90 : @NatCarlotta @Simo_Ventura Solidarietà a Simona ovviamente per le offese ricevute causa giornalistelli sotto il guinzaglio di terzi. - Simobal05 : @Cosmicpolitan_ @GalantoMassimo Io ho letto alcuni commenti ti assicuro mi è venuto il voltastomaco! Metti in pasto… - blogtivvu : L'avvocato di Simona Ventura scrive ad Alberto Dandolo dopo un post condiviso su Instagram.? ?? Ti raccontiamo tutt… -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Ventura Sara Affi Fella sfoggia il pancione: Simona Ventura le scrive Gossip & TV Simona Ventura chiede un risarcimento a Dandolo: “Grave danno di immagine”

Il popolare giornalista Alberto Dandolo, giorni fa, ha pubblicato su instagram un post che ha fatto andare su tutte le furie l’amata conduttrice Simona Ventura. Il motivo? In quel post il giornalista ...

Sara Affi Fella, la decisione è inaspettata: i fan non la prendono bene

Sara Affi Fella ha preso una decisione inaspettata per quanto riguarda il suo bambino, l’ex di Uomini e Donne lascia i fan senza parole: manterrà fede a quanto detto. Sara Affi Fella ha mostrato su In ...

Il popolare giornalista Alberto Dandolo, giorni fa, ha pubblicato su instagram un post che ha fatto andare su tutte le furie l’amata conduttrice Simona Ventura. Il motivo? In quel post il giornalista ...Sara Affi Fella ha preso una decisione inaspettata per quanto riguarda il suo bambino, l’ex di Uomini e Donne lascia i fan senza parole: manterrà fede a quanto detto. Sara Affi Fella ha mostrato su In ...