Renzo Arbore/ “Mi turba la morte ma vivere la guerra è un’altra cosa”

(Di mercoledì 29 aprile 2020), "Mila, il 4 maggio non uscirò, sono prudente", come sta vivendo questa quarantena forzata egli manca?

Ultime Notizie dalla rete : Renzo Arbore

Renzo Arbore, come tutti gli italiani, sta passando la sua quarantena chiuso in casa. La sua domestica si occupa della spesa ogni 10 giorni e lui continua ad essere prudente dicendosi impaurito ma sic ...Dopo il grande successo de L’Italia in una Stanza con 235mila spettatori, 400 contributi video, 1.500 personaggi e musicisti del mondo della musica e dello sport coinvolti, 50mila euro raccolti per la ...