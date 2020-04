Paola Di Benedetto e Federico Rossi violano la quarantena? La polemica sta accendendo il web! (Di mercoledì 29 aprile 2020) Lei, Paola Di Benedetto, è la vincitrice del Grande Fratello Vip 4. E ha deciso di donare tutto il montepremi per l’emergenza coronavirus in Italia. Lui, Federico Rossi, l’ex cantante dello storico duo formato da Benji & Fede. Entrambi, nella vita, fanno coppia fissa e pare che proprio che abbiano violato la quarantena imposta dal governo proprio a causa dell’emergenza coronavirus. E ora il popolo del web è in subbuglio. Secondo quanto riportato da isaechia.it, infatti, Twitter sarebbe il campo di battaglia tra chi afferma che Federico Rossi sia andato a Vicenza per raggiungere la sua amata (lui è di Modena) e chi, invece, afferma che è tutta un’invenzione. Le dicerie di questo gossip nascono dagli 007 di internet che, facendo il confronto tra alcune foto e Instagram stories di Paola Di Benedetto e di Federico hanno trovato ... Leggi su trendit Grande Fratello Vip - guai in vista per Paola Di Benedetto e Federico Rossi - violata la quarantena?

Paola Di Benedetto e Federico Rossi : spunta un clamoroso sospetto

