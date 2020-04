Il dibattito “morale” della Premier | il calcio non vuole diventare un capro espiatorio

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 29 aprile 2020) E se con gli stadi a porte chiuse i tifosi si riunissero tutti fuori? E se la gente a casa facesse assembramento sul divano per vedersi la partita assieme? E se giocare in campo neutro non impedisse ai tifosi di viaggiare? E se per festeggiare – tipo il titolo del Liverpool – finissero tutti in piazza accalcati? E come fai ad impedire alle persone di giocare anei parchi, se nel frattempo “i beniamini” (come li chiama Conte) giocano tranquillamente, in tv? I club inglesi non voglionocapri espiatori. E ilsulla ripresa, a due giorni dalla riunione che dovrebbe chiarire la rotta verso la riapertura in Gran Bretagna va in prima pagina, con tutti i suoi aspetti morali. In Italia siamo alla rissa politica spicciola, all’estero nel discorso complessivo ci sono gli ovvi interessi economici, ma anche le ...