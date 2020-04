Elicottero canadese della Nato scomparso in mare tra Grecia e Italia: 6 persone a bordo (Di mercoledì 29 aprile 2020) Un Elicottero dell'aeronautica canadese, impegNato in un'operazione di pattugliamento della Nato, con sei persone a bordo è scomparso nelle acque internazionali tra Grecia e... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 29 aprile 2020) Undell'aeronautica, impegin un'operazione di pattugliamento, con seinelle acque internazionali trae...

Atene (Grecia), 29 apr. (LaPresse/AP) - Un elicottero militare che opera al largo di una fregata canadese che partecipa a un'operazione della Nato nel Mediterraneo è scomparso nel mare tra Grecia e It ...

