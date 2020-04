Coronanvirus | positivi due parenti dell’infermiere di Dragoni

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Due familiari dell’infermiere che lavora all’ospedale di Caserta sono risultatial Coronavirus. Negativi altri due tamponi. Sale, quindi, a tre il numero di contagiati dal Covid-19 a, tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare. Lo comunica il sindaco, Silvio Lavornia: “Ai nostri concittadini auguriamo pronta guarigione e mandiamo un forte abbraccio in questo momento così difficile: non siete soli e non lo sarete mai, ce la farete, ce la faremo insieme“. Di concerto con l’Azienda sanitaria locale di Terra di Lavoro, sono stati attivate tutte le procedure del caso previste dai protocolli sanitari ed adottate le misure precauzionali e cautelari a tutela sia dei nostri concittadini che dell’intera popolazione dragonese. “I due concittadini appena risultatial ...