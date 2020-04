Yonghong Li attacca Elliott: "Per lui il Milan non è una passione. Commisso? Un insulto la sua offerta" (Di martedì 28 aprile 2020) L'ex presidente del Milan Yonghong Li ha attaccato nuovamente l'attuale proprietà Elliott ai microfoni di sempreMilan.com: "Budget per mercato ricco? Come ha detto David Han Li nella sua intervista, i tifosi meritavano di meglio dopo il lungo silenzio sul mercato e nelle competizioni. Volevamo che i tifosi fossero nuovamente felici e abbiamo provato a fare quello che meritavano. Ma il mercato è determinato da molti fattori. Provato a prendere Cristiano Ronaldo? C'erano molti giocatori che... Leggi su 90min Yonghong Li attacca Singer/ L'ex presidente : "Milan merita di meglio - serve passione" (Di martedì 28 aprile 2020) L'ex presidente delLi hato nuovamente l'attuale proprietàai microfoni di sempre.com: "Budget per mercato ricco? Come ha detto David Han Li nella sua intervista, i tifosi meritavano di meglio dopo il lungo silenzio sul mercato e nelle competizioni. Volevamo che i tifosi fossero nuovamente felici e abbiamo provato a fare quello che meritavano. Ma il mercato; determinato da molti fattori. Provato a prendere Cristiano Ronaldo? C'erano molti giocatori che...

atmilan1899 : #Yonghong Li attacca #Elliott: 'Per lui il #Milan non è una passione. #Commisso? Un insulto la sua offerta' - violanews : Yonghong Li attacca Commisso: 'La sua offerta per acquistare il Milan fu un insulto, suoi consiglieri ignoranti' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Yonghong attacca Yonghong Li attacca Commisso: “La sua offerta per acquistare il Milan fu un insulto, suoi consiglieri ignoranti” Viola News Conte non attacca Berlusconi: pronto l’appoggio del ex Cavaliere al Governo in caso di addio di Renzi?

Forza Italia e Lega -ma probabilmente non FdI- sarebbero in prima linea in questa eventualità, tanto che si vocifera che Silvio Berlusconi sia, politicamente parlando, di ottimo umore. A quattro giorn ...

Forza Italia e Lega -ma probabilmente non FdI- sarebbero in prima linea in questa eventualità, tanto che si vocifera che Silvio Berlusconi sia, politicamente parlando, di ottimo umore. A quattro giorn ...