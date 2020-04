Virus – Pd Camerota a Conte | “Aperture o fallimento aziende turismo”

Leggi su ladenuncia

(Di martedì 28 aprile 2020) Il Cilento non ci sta. Il circolo Pd di, ascoltate le lamentele “di molti operatori turistici”, ne struttura le istanze in una accorata lettera inviata ai Presidenti del Consiglio dei Ministri e della Giunta Regionale della Campania. Nella missiva si legge: “Il Presidente del Consiglio ha reso note le determinazioni del Governo, in virtù delle indicazioni del Comitato Tecnico-Scientifico, in relazione alla fase 2 di parziale allentamento delle misure restrittive e di ‘convivenza’ con il Covid-19, con l’apertura di alcune attività economiche rinviata addirittura al prossimo 1 giugno 2020. Quanto deciso ha suscitato forti timori ed estrema ansia per il futuro nella nostra comunità, relativamente alla situazione economica già fortemente deteriorata da quasi due mesi di ‘lockdown’, oltre alle comprensibili ...