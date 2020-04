(Di martedì 28 aprile 2020) Dal 4 maggio tutti ideltorneranno ad essere progressivamente disponibili, sia in Ricevitoria che Online. In particolare torneranno le estrazioni di:tradizionale e 10e(legato al gioco del) ogni martedì, giovedì e sabato, a partire dal concorso delnumero 36 di martedì 5 maggio 2020; SuperEna, ogni martedì, giovedì … L'articolodelleproviene da GiGi

giorgio_gori : Ho scritto “le sale da gioco”, mi correggo: ripartono i giochi d’azzardo: oggi il 10eLotto, il 4 maggio il SuperEna… - GiGi_Lotto : Ripartono i giochi del Lotto, ecco tutte le date - MazzeiMazzei3 : RT @giorgio_gori: Ho scritto “le sale da gioco”, mi correggo: ripartono i giochi d’azzardo: oggi il 10eLotto, il 4 maggio il SuperEnalotto,… - vitti2173 : RT @giorgio_gori: Ho scritto “le sale da gioco”, mi correggo: ripartono i giochi d’azzardo: oggi il 10eLotto, il 4 maggio il SuperEnalotto,… - lucia25968868 : RT @giorgio_gori: Ho scritto “le sale da gioco”, mi correggo: ripartono i giochi d’azzardo: oggi il 10eLotto, il 4 maggio il SuperEnalotto,… -

Ultime Notizie dalla rete : Ripartono giochi

Il Fatto Quotidiano

La Fase 2 del calcio sarà complessa e non è detto che si aprirà. La Figc ha a lungo spinto per ripartire, ma è stata per ora bocciata. È andata per la sua strada, ritrovandosi in un vicolo cieco. Si è ...Nei prossimi giorni si capirà in maniera concreta se ripartiranno o meno i campionati. Il torneo più vicino alla ripresa è sicuramente la Bundesliga, ma anche Serie A, Liga e Premier hanno tanta vogli ...