Paw Patrol | un canale h24 per le sei stagioni dei cuccioli coraggiosi

Da Lunedì 11 a Domenica 17 Maggio, in esclusiva su Nick Jr +1 (canale 604 della piattaforma Sky) arriva 100% PAW Patrol, un canale speciale che trasmetterà per tutto il giorno, 24 ore su 24, tutte le sei stagioni della mitica squadra di cuccioli esperti in salvataggi, capitana dal leader Ryder. Un ragazzo generoso pronto a risolvere i problemi degli abitanti di Adventure Bay al grido "Niente è faticoso per un cucciolo coraggioso". Nel PAW Patrol pop-up channel non mancheranno delle sorprese per i più piccoli a casa, come l'attesissimo speciale, uscito a Natale 2019 al cinema, da 45 minuti "Mighty Pups" che verrà trasmesso per la prima volta in televisione dal 15 maggio proprio all'interno del pop up channel. Paw Patrol, chi sono Marshall, il piccolo dalmata, è il pompiere da salvataggio; Skye, cucciolo femmina ...

Da Lunedì 11 a Domenica 17 Maggio, in esclusiva su Nick Jr +1 (canale 604 della piattaforma Sky) arriva 100% PAW Patrol, un canale speciale che trasmetterà per tutto il giorno, 24 ore su 24, tutte le ...

