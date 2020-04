Paolo Brosio, una furia: «5Stelle e Pd flirtano con la Cina comunista, la Chiesa non deve fidarsi» (Di martedì 28 aprile 2020) «La Cei si è svegliata troppo tardi, quando ormai le mucche sono scappate dalla stalla! Io sono due mesi che lancio l’allarme. Si sono fidati dei 5 Stelle, del Pd e di Leu chesono promotori di leggi anticristiane». È quanto afferma all’Adnkronos Paolo Brosio sulla posizione assunta dalla Cei sui contenuti del Dpcm sulla “Fase 2”. Paolo Brosio contro la task force di Colao Per Paolo Brosio quanto sta accadendo «è una compressione dei diritti costituzionali della libertà di culto che è un cosa alluCinante. Non è sensata rispetto a tutte le altre aperture che sono state fatte. Quelli che hanno dato queste indicazioni al presidente Conte sono quelli della Task Force del Comitato Tecnico e Scientifico con a capo Colao. È un venditore di telefonini che flirta apertamente con i cinesi ... Leggi su secoloditalia Paolo Brosio e l'alone attorno al Sole/ “Dono di Dio - ha voluto mandarci un segno”

Conoscete l’ex moglie di Paolo Brosio? Ecco Gretel - una modella bellissima e molto giovane [FOTO]

Bestemmie a Paolo Brosio mentre prega per morti e medici/ Video - “dov’è il tuo Dio?” (Di martedì 28 aprile 2020) «La Cei si è svegliata troppo tardi, quando ormai le mucche sono scappate dalla stalla! Io sono due mesi che lancio l’allarme. Si sono fidati dei 5 Stelle, del Pd e di Leu chesono promotori di leggi anticristiane». È quanto afferma all’Adnkronossulla posizione assunta dalla Cei sui contenuti del Dpcm sulla “Fase 2”.contro la task force di Colao Perquanto sta accadendo «è una compressione dei diritti costituzionali della libertà di culto che è un cosa allunte. Non è sensata rispetto a tutte le altre aperture che sono state fatte. Quelli che hanno dato queste indicazioni al presidente Conte sono quelli della Task Force del Comitato Tecnico e Scientifico con a capo Colao. È un venditore di telefonini che flirta apertamente con i cinesi ...

Adnkronos : #Coronvirus, Paolo #Brosio: ''La #Cei si è svegliata tardi, ormai siamo come Cina Comunista' - GHERARDIMAURO1 : RT @Adnkronos: #Coronvirus, Paolo #Brosio: ''La #Cei si è svegliata tardi, ormai siamo come Cina Comunista' - DelgadoSveva : RT @Adnkronos: #Coronvirus, Paolo #Brosio: ''La #Cei si è svegliata tardi, ormai siamo come Cina Comunista' - andreapizzi6 : RT @Adnkronos: #Coronvirus, Paolo #Brosio: ''La #Cei si è svegliata tardi, ormai siamo come Cina Comunista' - PAOLAMALACRIDA : RT @Adnkronos: #Coronvirus, Paolo #Brosio: ''La #Cei si è svegliata tardi, ormai siamo come Cina Comunista' -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Brosio Coronvirus, Paolo Brosio: ''La Cei si è svegliata tardi, ormai siamo come Cina Comunista" Adnkronos Paolo Brosio, una furia: «5Stelle e Pd flirtano con la Cina comunista, la Chiesa non deve fidarsi»

Per Paolo Brosio quanto sta accadendo «è una compressione dei diritti costituzionali della libertà di culto che è un cosa allucinante. Non è sensata rispetto a tutte le altre aperture che sono state ...

Il valore della vita, il peso delle parole

La pandemia che da Wuhan si è progressivamente diffusa in tutto il mondo, lasciando dietro di sé più morti di una guerra o di un terremoto, ci ha fatto riscoprire in queste settimane alcuni valori fon ...

Per Paolo Brosio quanto sta accadendo «è una compressione dei diritti costituzionali della libertà di culto che è un cosa allucinante. Non è sensata rispetto a tutte le altre aperture che sono state ...La pandemia che da Wuhan si è progressivamente diffusa in tutto il mondo, lasciando dietro di sé più morti di una guerra o di un terremoto, ci ha fatto riscoprire in queste settimane alcuni valori fon ...