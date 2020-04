Mascherine, Irene Pivetti indagata per frode in commercio (Di martedì 28 aprile 2020) Irene Pivetti indagata per frode in commercio. L’attrice ha portato in Italia Mascherine con “certificato falso”. ROMA – Irene Pivetti indagata per frode in commercio. La Procura di Siracusa ha iscritto nell’inchiesta l’ex presidente della Camera per aver portato in Italia Mascherine e altri dispositivi di protezione con “certificato falso“. L’attrice ha cercato di venderle in tutto il territorio nazionale nonostante lo stop arrivato dall’Inail. Alla fine i dispositivi non sono arrivati a destinazione con l’inchiesta di Repubblica che ha smascherato la vicenda. Irene Pivetti indagata Le Mascherine importate dalla Cina da Irene Pivetti con la sua società non sono buone. L’attrice, come si legge nel provvedimento della Procura, è indagata per illecito amministrativo per “aver smerciato ... Leggi su newsmondo Coronavirus - Irene Pivetti indagata per le mascherine sequestrate

Irene Pivetti è indagata a Siracusa perché la sua società avrebbe importato e distribuito mascherine non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza

Frode su mascherine - indagata Irene Pivetti (Di martedì 28 aprile 2020)perin. L’attrice ha portato in Italiacon “certificato falso”. ROMA –perin. La Procura di Siracusa ha iscritto nell’inchiesta l’ex presidente della Camera per aver portato in Italiae altri dispositivi di protezione con “certificato falso“. L’attrice ha cercato di venderle in tutto il territorio nazionale nonostante lo stop arrivato dall’Inail. Alla fine i dispositivi non sono arrivati a destinazione con l’inchiesta di Repubblica che ha smascherato la vicenda.Leimportate dalla Cina dacon la sua società non sono buone. L’attrice, come si legge nel provvedimento della Procura, èper illecito amministrativo per “aver smerciato ...

fattoquotidiano : Coronavirus, indagata l’ex presidente della Camera Irene Pivetti: sequestrate mascherine che la sua società ha impo… - repubblica : Indagata Irene Pivetti per l'affaire delle mascherine cinesi - HuffPostItalia : Mascherine cinesi, Irene Pivetti indagata per frode - giorgioguidi2 : RT @fanpage: Pivetti indagata per presunta frode - Danae0308 : RT @ErmannoKilgore: Indagata Irene Pivetti per l'affaire delle mascherine cinesi - la Repubblica -