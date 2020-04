Il 4 maggio tra corsi e ricorsi storici di manzoniana memoria (Di martedì 28 aprile 2020) Decreto 4 maggio 2020. corsi e ricorsi della storia. Non vogliamo parlare di previsioni o di vaticini, ma di una semplice curiosità, notata da ‘Giornalettismo’, che vogliamo approfondire. Da che è scoppiata l’emergenza Covid-19 non sono state poche le persone a rilevare delle notevoli somiglianze tra il Coronavirus e la peste del 1630, protagonista dell’ultima parte de ‘I Promessi Sposi’, capolavoro di Alessandro Manzoni, che colpì soprattutto Milano. Sarebbe azzardato vedere il romanzo storico come un «prequel», ma è interessante vedere come, ad esempio, persino il 4 maggio, data dell’avvio della fase 2, sia stata decisiva anche nel XVII secolo. Non a caso essa apre il capitolo XXXII de ‘I Promessi Sposi’, l’unico del libro a cominciare con un gerundio «Divenendo», proprio ... Leggi su urbanpost Chi sono i congiunti che si potranno incontrare a partire dal 4 maggio?

EA sposa Google Stadia : FIFA e Star Wars tra le novità - giochi gratis anche a maggio 2020

Concorso Straordinario Secondaria per il ruolo : bando in Gazzetta e domande dal 28 Maggio (Di martedì 28 aprile 2020) Decreto 42020.e ridella storia. Non vogliamo parlare di previsioni o di vaticini, ma di una semplice curiosità, notata da ‘Giornalettismo’, che vogliamo approfondire. Da che è scoppiata l’emergenza Covid-19 non sono state poche le persone a rilevare delle notevoli somiglianze tra il Coronavirus e la peste del 1630, protagonista dell’ultima parte de ‘I Promessi Sposi’, capolavoro di Alessandro Manzoni, che colpì soprattutto Milano. Sarebbe azzardato vedere il romanzo storico come un «prequel», ma è interessante vedere come, ad esempio, persino il 4, data dell’avvio della fase 2, sia stata decisiva anche nel XVII secolo. Non a caso essa apre il capitolo XXXII de ‘I Promessi Sposi’, l’unico del libro a cominciare con un gerundio «Divenendo», proprio ...

sole24ore : #Coronavirus, tra i «#congiunti» che si potranno incontrare dal 4 maggio ci sono i parenti fino al sesto grado, ma… - RaiNews : #Concertone in onda venerdì #1maggio dalle 20 alle 24 in diretta su Rai3 e in contemporanea su Radio 2. Tra gli art… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Il nuovo Dpcm, aperture il 4 maggio, ancora stop viaggi tra regioni #ANSA - crocerossa : Anche @TikTok_it sostiene la #CroceRossa e sceglie in esclusiva l'account CRI per il lancio in Italia dello sticker… - EnzoBollani : VAG pensiero > Ami le Volkswagen e le Audi prodotte tra il 1970 e il 2000? Inviaci le foto della tua automobile,… -