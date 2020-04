Grida spaventose dal bagno | trova un serpente nel water e…

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 28 aprile 2020) Ognuno di noi ha avuto delle paure tipiche dell’infanzia. A partire dall’uomo nero a finire al mostro sotto il letto. In particolare una delle solite leggende metropolitane pare sia accaduta realmente. Stiamo parlando dei serpenti che escono dal. Le leggende metropolitane Le leggende metropolitane diventano tali quando un numero abbastanza ampio di persone viene a conoscenza della loro esistenza. Sono spesso alimentate dal passaparola e si basano su dei fatti incredibili di cui non si esclude il loro vero avvenimento. Difatti ognuno di noi si è chiesto qualche volte se le leggende metropolitane rimanessero “leggende” oppure se in loro c’era qualche fondo di verità. Alcune sono frutto di invenzioni altre invece sembrano essere realmente accadute. Per poter dire così ovviamente ...