Google Pixel Buds 2, disponibili i nuovi auricolari true wireless per competere con Apple (Di martedì 28 aprile 2020) Annunciati lo scorso ottobre, i nuovi auricolari in-ear true wireless Google Pixel Buds 2 erano spariti dai radar, tanto che i rumor sulla prossima generazione avevano iniziato a circolare senza che gli attuali fossero ancora in commercio. Ora però sembra che la situazione sia in evoluzione. I Pixel Buds 2 infatti sono apparsi ufficialmente in vendita nello store online statunitense di Google, segno che anche la commercializzazione europea, e quindi italiana, potrebbe ormai essere vicina. Tra le caratteristiche tecniche ricordiamo la presenza di due microfoni su ciascun auricolare, la resistenza della scocca alle infiltrazioni di polvere e liquidi e l’integrazione di driver da 12 mm. Gli auricolari non hanno invece una tecnologia per la soppressione attiva dei rumori ambientali, ma solo una passiva. Per quanto riguarda l’autonomia invece dovrebbe raggiungere le 5 ore ... Leggi su ilfattoquotidiano Le cuffie Google Pixel Buds 2 esordiscono negli USA con delle custodie dedicate

