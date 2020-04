Fernanda Lessa non ce la più | L’attacco della ex concorrente del GF Vip (Di martedì 28 aprile 2020) La ex concorrente Fernanda Lessa come Samara, secondo quanto detto nella diretta Instagram di Antonella Elia. La ex concorrente brasiliana viene attaccata sui social da Antonella Elia che la definisce un personaggio inquietante ma non solo: Fernanda Lessa come Samara. Una ex gieffina inquietante: Fernanda Lessa fuori controllo Antonella Elia non ha mai avuto peli … L'articolo Fernanda Lessa non ce la più L’attacco della ex concorrente del GF Vip proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Fernanda Lessa | Incidente casalingo per il marito

Fernanda Lessa commuove il web | Il racconto struggente dell’ex del GF Vip

Fernanda Lessa - tanta paura per il marito Luca : cosa è successo (Di martedì 28 aprile 2020) La excome Samara, secondo quanto detto nella diretta Instagram di Antonella Elia. La exbrasiliana viene attaccata sui social da Antonella Elia che la definisce un personaggio inquietante ma non solo:come Samara. Una ex gieffina inquietante:fuori controllo Antonella Elia non ha mai avuto peli … L'articolonon ce la più L’attaccoexdel GF Vip proviene da www.meteoweek.com.

bnotizie : Fernanda Lessa | Incidente in quarantena per il marito - bnotizie : Grande Fratello Vip: Sossio Aruta critica Fernanda Lessa e su Paola Di Benedetto rivela che... - bnotizie : Fernanda Lessa | Incidente in quarantena per il marito - zazoomnews : Fernanda Lessa Incidente casalingo per il marito - #Fernanda #Lessa #Incidente #casalingo - bnotizie : Fernanda Lessa | Incidente in quarantena per il marito -

Ultime Notizie dalla rete : Fernanda Lessa Fernanda Lessa | Incidente casalingo per il marito CheDonna.it Grande Fratello Vip, Antonio Zequila si scaglia contro Antonella Elia: "La differenza c'è e si vede"

Continua la querelle tra Antonio Zequila e Antonella Elia. Nonostante sia calato il sipario sulla quarta edizione del Grande Fratello Vip, l'attore partenopeo e la showgirl tornano a scontrarsi sui so ...

GF Vip, Antonella Elia svela un segreto su Zequila nella casa

Antonella Elia svela un segreto su Antonio Zequila al GF Vip. Dopo l’uscita dalla casa di Cinecittà l’ex valletta di Mike Bongiorno ha rilasciato alcune dichiarazioni sui concorrenti del reality condo ...

Continua la querelle tra Antonio Zequila e Antonella Elia. Nonostante sia calato il sipario sulla quarta edizione del Grande Fratello Vip, l'attore partenopeo e la showgirl tornano a scontrarsi sui so ...Antonella Elia svela un segreto su Antonio Zequila al GF Vip. Dopo l’uscita dalla casa di Cinecittà l’ex valletta di Mike Bongiorno ha rilasciato alcune dichiarazioni sui concorrenti del reality condo ...