“Difficile andare avanti…” Rudy Zerbi | la confessione Cosa è successo all’amatissimo

Si sono incontrati su Instagram, parliamo di Enzo Miccio (reduce da Pechino Express) e del suo amico Rudy Zerbi. I due hanno parlato del difficile periodo che tutti stiamo affrontando e l'insegnante di Amici ha fatto una confessione al wedding planner sui suoi figli che non vede da quando è iniziata la quarantena: "È dura per tutti ma io ho tre figli che non riesco a vedere da 2 mesi. Solo uno vive con me. Gli altri sono uno a Bologna e gli altri due a Milano". E conclude: "Mi mancano moltissimo. Spero di poterli vedere presto. Io per rispetto soprattutto a loro non sono andato a trovarli per evitare i vari spostamenti". Dopo aver confessato la sua preoccupazione e le sue difficoltà per la lontananza dai figli, Rudy Zerbi, che nei giorni scorsi ha fatto una dedica speciale, ha lanciato una divertente proposta a Enzo Miccio.

