Coronavirus | continua la ' fuga' dei calciatori della Juve | De Ligt volato in Olanda

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus continua Coronavirus, Protezione civile: continua il calo dei malati Rai News Malati di cuore e tumore in pericolo se negli ospedali non si organizza bene la fase 2 del virus

In Italia, malattie cardiovascolari e tumori sono le patologie più diffuse nella popolazione e quelle che causano il maggior numero di decessi. In totale riguardano 11 milioni di connazionali che oggi ...

Coronavirus Veneto, diretta oggi di Zaia: «Spostamenti, le multe sono sempre possibili. Chi sbaglia paga? Il Governo impugni le nostre misure»

Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia in diretta oggi. Il governatore è sotto i riflettori del Governo, lo afferma lui stesso, per le sue ordinanze, che non considera strappi né atti sovversivi ...

