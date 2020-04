Come in Germania e in Giappone l’allentamento del lockdown ha fatto risalire i contagi (Di martedì 28 aprile 2020) Il tasso di contagio da Coronavirus in Germania è tornato a salire dopo l’allentamento delle misure di lockdown: da marzo, per la prima volta, una persona ne contagia un’altra. Il Robert Koch Institut ha fatto sapere che nel paese sono registrati 156.337 casi di contagio e 5.913 vittime. Esattamente Come paventava Angela Merkel nel video in cui spiegava Come funziona la curva del contagio. Come in Germania e in Giappone l’allentamento del lockdown ha fatto risalire i contagi Nel frattempo anche il tasso di mortalità per la malattia è aumentato di giorno in giorno. Secondo i dati dell’RKI, ieri ha raggiunto il 3,8 per cento, che rimane ben al di sotto di alcuni Paesi vicini Come la Francia. Il governo federale di Berlino e le regioni – che hanno concordato l’allentamento delle restrizioni già attuato – hanno in ... Leggi su nextquotidiano Coronavirus | ecco come la Germania intende riaprire i cinema

