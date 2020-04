Adriana Volpe debutta su TV8 dopo il Grande Fratello Vip (Di martedì 28 aprile 2020) dopo il Grande Fratello Vip, Adriana Volpe debutta su TV8. Sarà lei infatti a condurre il nuovo format mattutino in coppia con Alessio Viola. Della trasmissione si parlava ormai da tempo ed erano stati tanti i nomi delle conduttrici contattate dalla rete. Alla fine però a spuntarla sarebbe stata proprio la Volpe, superando persino Cristina Parodi. La giornalista infatti aveva confessato solo qualche giorno fa di essere stata contattata da Sky, ma non aveva svelato i dettagli della trattativa. Ora però sembra che la mattina di Tv8 sarà guidata proprio da Adriana Volpe, affiancata da Alessio Viola. Il programma prenderà il via a giugno e segna il Grande ritorno da protagonista della presentatrice dopo i contrasti con la Rai e la lite con Giancarlo Magalli. ”Sono entusiasta per l’inizio di questa nuova avventura – ha spiegato Adriana al ... Leggi su dilei ‘Gf Vip 4’ - Adriana Volpe al timone di un nuovo programma tv : ecco quale

Adriana Volpe torna in tv con un programma tutto suo : ecco dove e quando

Retroscena Blogo : Adriana Volpe e Alessio Viola su Tv8 - ecco titolo e dettagli del nuovo programma (Di martedì 28 aprile 2020)ilVip,su TV8. Sarà lei infatti a condurre il nuovo format mattutino in coppia con Alessio Viola. Della trasmissione si parlava ormai da tempo ed erano stati tanti i nomi delle conduttrici contattate dalla rete. Alla fine però a spuntarla sarebbe stata proprio la, superando persino Cristina Parodi. La giornalista infatti aveva confessato solo qualche giorno fa di essere stata contattata da Sky, ma non aveva svelato i dettagli della trattativa. Ora però sembra che la mattina di Tv8 sarà guidata proprio da, affiancata da Alessio Viola. Il programma prenderà il via a giugno e segna ilritorno da protagonista della presentatricei contrasti con la Rai e la lite con Giancarlo Magalli. ”Sono entusiasta per l’inizio di questa nuova avventura – ha spiegatoal ...

pascaziomarco : RT @_hellotetectif: Adriana Volpe in tendenza Italia solo perché è uscita la notizia che farà un programma su Tv8, che regina. Sono content… - Stritolamilouis : RT @Trash___Boy: L'hanno fatto prima con Simona Ventura ed ora con Adriana Volpe. Prima ingaggiate per i loro reality di punta e poi: 'Per… - darveyfeels_ : RT @MasterAb88: Adriana Volpe torna mertitamente in tv a condurre il programma mattutino di Tv8. Felice, se lo merita. Ovviamente le parol… - Stritolamilouis : RT @_hellotetectif: Adriana Volpe in tendenza Italia solo perché è uscita la notizia che farà un programma su Tv8, che regina. Sono content… - Luca_zone : alcune conduttrici del daytime Mediaset - Federica Panicucci, facendo nomi e cognomi - temono l’arrivo di Adriana V… -