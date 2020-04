Ultime Notizie Roma del 27-04-2020 ore 14:10 (Di lunedì 27 aprile 2020) Romadailynews radiogiornale di saluto dalla redazione e da Roberta Frascarelli coronavirus l’Italia riparte con il decreto firmato dal premier Conte ma con prudenza e gradualità per evitare una ripresa dei contagi oggi riaprono i cantieri pubblici le aziende quotate all’export Ma la vera fase 2 scatterà il 4 maggio con Maggiore libertà di movimento nel rispetto dei protocolli di sicurezza solo allora riaprirà la maggior parte delle attività e negozi dovranno attendere il 18 maggio parrucchieri ed estetisti l’inizio di giugno Chi è lo stato per decidere se andare a trovare un cugino e non la fidanzata queste norme sono incomprensibili così leader di Italia viva Matteo Renzi a Tgcom24 che annuncia la mia con te giovedì in aula al Senato questo decreto aggiunge non è che io lo posso cambiarecome senatore ... Leggi su romadailynews LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Inps e Ministero dell’Economia al lavoro per il reddito di emergenza da 500 euro

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : sindaco Taranto : “Troppo confusione da parte del governo”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : accordo Arcuri-farmacisti - previsti rimborsi per le mascherine (Di lunedì 27 aprile 2020)dailynews radiogiornale di saluto dalla redazione e da Roberta Frascarelli coronavirus l’Italia riparte con il decreto firmato dal premier Conte ma con prudenza e gradualità per evitare una ripresa dei contagi oggi riaprono i cantieri pubblici le aziende quotate all’export Ma la vera fase 2 scatterà il 4 maggio con Maggiore libertà di movimento nel rispetto dei protocolli di sicurezza solo allora riaprirà la maggior parte delle attività e negozi dovranno attendere il 18 maggio parrucchieri ed estetisti l’inizio di giugno Chi è lo stato per decidere se andare a trovare un cugino e non la fidanzata queste norme sono incomprensibili così leader di Italia viva Matteo Renzi a Tgcom24 che annuncia la mia con te giovedì in aula al Senato questo decreto aggiunge non è che io lo posso cambiarecome senatore ...

fanpage : Senza #lockdown i numeri sarebbero stati ben più tragici, lo rivela uno studio del #Polimi #COVID2019italia… - Internazionale : L'apertura a tappe annunciata da Conte, l'Europa tra contagi e ripartenze, Stati Uniti ancora in trincea: le notizi… - SkyTG24 : #Covid__19 Le novità comunicate da #Conte per la #FaseDue - morsmordraco : RT @Open_gol: La Russia supera la Cina per numero di casi - Le ultime notizie dal mondo sull'emergenza Coronavirus - lorenzB59 : RT @Open_gol: La Russia supera la Cina per numero di casi - Le ultime notizie dal mondo sull'emergenza Coronavirus -