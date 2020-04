Tra casa e chiesa, Conte prigioniero della Fase 2 (Di lunedì 27 aprile 2020) Non si può dire che la vera prova del fuoco, l’avvio della Fase 2, sia stata un successo per Giuseppe Conte. Il messaggio di domenica sera è stato bersagliato da critiche fragorose, non solo da parte dell’opposizione ma anche nella stessa maggioranza. Non è Salvini né l’«oppositore interno» Renzi ma il capo dei senatori Pd Andrea Marcucci a scrivere sulla sua pagina Fb che nel nuovo Dpcm ci sono tre cose da rivedere: «Le messe, l’apertura di ristoranti e bar, … Continua L'articolo Tra casa e chiesa, Conte prigioniero della Fase 2 proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto De Luca tuona : "Persone in strada senza mascherine e distanziamento - responsabilità o si torna tutti in casa!"

Troppa gente in strada - De Luca tuona : “O c’è responsabilità o si torna tutti in casa”

Ultime Notizie dalla rete : Tra casa Tra casa e chiesa, Conte prigioniero della Fase 2 Il Manifesto Fase 2 e seconde case: perché il Governo sta bloccando le famiglie?

Il Governo Conte, con una scelta molto controversa, ha deciso di non consentire l'accesso alle seconde case, relegando gli italiani tra quattro mura fino al 18 maggio.

Fase 2, ecco cosa si potrà fare e dove si potrà andare dal 4 Maggio: novità su sport e cibo d'asporto

In conferenza stampa il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha illustrato quali saranno le strategie della cosiddetta Fase 2 ...

