The Last of Us 2: svelata la nuova data di uscita (Di lunedì 27 aprile 2020) The Last of Us 2, l'atteso videogioco prodotto da Naughty Dog, ha finalmente una nuova data di uscita per la gioia dei fan. The Last of Us 2 ha finalmente una nuova data di uscita: il 19 giugno, come annunciato ufficialmente sul blog di PlayStation. La notizia è stata svelata oggi dal team di Sony Interactive Entertainment e Worldwide Studios che hanno potuto svelare quando finirà la lunga attesa dei fan. Il comunicato di Hermen Hulst, a capo di Worldwide Studios, sottolinea parlando del debutto di Ghost of Tsushima (previsto per il 17 luglio) e della seconda parte della storia iniziata con The Last of Us: "Voglio personalmente congratularmi e ringraziare i team di Naughty Dog e Sucker Punch Productions per quello che ... Leggi su movieplayer The Last of Us : Part II e Ghost of Tsushima hanno una nuova data di uscita

The Last of Us Part II ha una nuova data di uscita - mentre Ghost of Tsushima è stato rinviato

