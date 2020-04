Silvio Berlusconi e Francesca Pascale: “eppure lo rivendico, a costo di qualunque sfottò” (Di lunedì 27 aprile 2020) Dopo sette anni di relazione, è arrivata la notizia della separazione tra Silvio Berlusconi e Francesca Pascale. Pare che sia stato il polito 83enne a lasciare la 35enne, la quale ha deciso di rilasciare un’intervista sulla questione. Nonostante il rammarico inevitabile, la donna ha affermato: “Eppure lo rivendico, a costo di qualunque sfottò”. A rivelare la notizia della separazione, è stato un comunicato diramato dallo stesso Partito di Silvio Berlusconi. In una breve intervista rilasciata a Conchita Sannito, Francesca Pascale si sfoga, dichiarando quali sono i suoi sentimenti a riguardo: “E dovremmo davvero parlare di un addio scritto in due righe dal partito? Contro il presidente non ho nulla, mi ha sempre trattato da regina”. Dopodiché, decide di ... Leggi su bigodino Silvia Toffanin prima e dopo : la trasformazione della compagna di Pier Silvio Berlusconi

Conoscete il genero di Pier Silvio Berlusconi? Mistero sul marito della primogenita Lucrezia Vittoria

Berlusconi-Salvini - botte da orbi sul Mes. Il leader della Lega : "Silvio come Renzi e Prodi" (Di lunedì 27 aprile 2020) Dopo sette anni di relazione, è arrivata la notizia della separazione tra. Pare che sia stato il polito 83enne a lasciare la 35enne, la quale ha deciso di rilasciare un’intervista sulla questione. Nonostante il rammarico inevitabile, la donna ha affermato: “Eppure lo, adisfottò”. A rivelare la notizia della separazione, è stato un comunicato diramato dallo stesso Partito di. In una breve intervista rilasciata a Conchita Sannito,si sfoga, dichiarando quali sono i suoi sentimenti a riguardo: “E dovremmo davvero parlare di un addio scritto in due righe dal partito? Contro il presidente non ho nulla, mi ha sempre trattato da regina”. Dopodiché, decide di ...

forza_italia : RIMANERE VIGILI 'Oggi vi è un rischio sanitario, un rischio economico e, sullo sfondo, anche il rischio che si rim… - forza_italia : FASE 2? 'Per ora vedo soprattutto ritardi e confusione. Noi vogliamo aiutare e non boicottare, ma non siamo sodd… - forza_italia : Il tentativo della #Cina di tenere nascosto il virus e minimizzare quello che stava succedendo è stato assolutament… - serbryan_sergio : @matteosalvinimi solo x ricordarvi che silvio berlusconi è a casa da un pezzo.... - frodolost117 : @FloraPiachica Non capisco perché Pier Silvio berlusconi difende sempre la Durso ?? ?? -