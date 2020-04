Si può andare nelle seconde case? Il DPCM non chiarisce tutti i dubbi, trasferimenti dentro la Regione (Di lunedì 27 aprile 2020) L’Italia si appresta ad entrare nella fase 2, il nostro Paese sta fronteggiando la pandemia e tra una settimana ci sarà un allentamento dei divieti e gli italiani avranno un po’ più di libertà dopo due mesi di serratissimo lockdown in cui si poteva uscire di casa soltanto per motivi di lavoro, ragioni di salute o casi di stringente necessità. Molti italiani si stanno chiedendo se possono andare verso le loro seconde case, anche perché si avvicina il periodo estivo, ma nel DPCM presentato ieri sera da Giuseppe Conte non ci sono dettagli in merito e rimangono parecchi dubbi. SI PUÒ andare NELLA SECONDA CASA? Nel precedente decreto era espressamente scritto che “restava vietato ogni spostamento in abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanze”, questa dicitura è scomparsa nel ... Leggi su oasport Chi sono i congiunti? Si può andare dal fidanzato o dalla fidanzata?

